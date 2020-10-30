Малюська розповів про етапи виходу з конституційної кризи в Україні

Те, що зараз відбувається в Україні, безумовно, є конституційною кризою. Є три етапи виходу з цієї кризи, один з них вже реалізовано.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За його словами, одним з етапів виходу, який реалізував уряд, є рішення про відновлення роботи реєстру електронних декларацій та доступу до нього в автоматичному порядку.

"Це швидка допомога, яка була реалізована. Друге - це подальше відновлення функціоналу. Це подання закону. Третє - це проблема втрати довіри до суддів КСУ. Як це було зрозуміло з сьогоднішньої прес-конференції - ніхто навіть не приховує, що приймаючи це рішення, судді, керувалися власним інтересом", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше політична партія "Слуга народу" назвала три шляхи виходу з конституційної кризи в Україні. У партії вважають, що необхідно припинити повноваження суддів КСУ.

До речі, у новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії спробували знайти відповіді на важливі для українців питання. Зокрема, Дмитро Кулеба, Арсеній Яценюк, Ярослав Юрчишин, Анастасія Радіна та інші обговорювали те, хто та чому позбавив українців права знати про статки чиновників й які наслідки для держави матимуть останні рішення Конституційного Суду. А також, звісно, чи загрожує нашій країні втрата безвізу.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 30 жовтня 2020 року

Нагадаємо, у попередньому випуску програми, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков назвав умову проведення місцевих виборів на Донбасі. Також політик прокоментував позицію білоруської опозиціонерки Вероніки Цепкало щодо Криму, Донбасу та Росії.

Резніков відповів Вероніці Цепкало

25 жовтня у ток-шоу головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина розповів про особливості місцевих виборів 2020 року.

Сергій Щербина розповів про місцеві вибори 2020

Також на програмі Шустера журналіст Дмитро Гордон різко висловився про президентське опитування, яке проводили волонтери під час місцевих виборів.

Дмитро Гордон розповів, як взяв участь в президентському опитуванні

Висловився про вибори й Олександр Турчинов. Зокрема екс-глава РНБО вважає, що ці вибори були "протистоянням проукраїнських сил та колаборантів-капітулянтів".

Турчинов про те, чи не показують результати виборів, що немає єдності народу