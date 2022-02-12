Макрон в Україні, зустріч радників "Нормандії" та смартфони українцям: головні новини тижня

Цього тижня відбулися переговори Макрона та Зеленського, а також нова зустріч радників "нормандської четвірки". У Харкові провели виїзне засідання РНБО. Президент анонсував безкоштовні смартфони українцям, а Кабмін продовжив термін використання коштів за вакцинацію.

Докладніше про головні новини тижня – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Візит Макрона

Зустріч президентів Франції та України відбулася 8 лютого. За її підсумками сторони заявили про спільне бачення питань безпеки та підтвердили важливість виконання Мінських угод. Також Макрон повідомив про необхідність розробки нових гарантій безпеки в Європі.

Крім того, французький президент оголосив про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро на проекти розвитку.

На зустрічі лідери країн домовилися про співпрацю в оборонній, транспортній та інших сферах. Франція поставить в Україну локомотиви для "Укрзалізниці", катери для Держприкордонслужби, пожежні машини для ДСНС.

За день до візиту до Києва Макрон провів переговори з Путіним у Кремлі. Після цієї зустрічі західні ЗМІ написали, що президенти уклали угоду щодо України.

Нібито лідер Франції без узгодження з партнерами запропонував закріпити за Україною нейтральний статус, у такий спосіб виключивши для неї можливість вступу до НАТО. У відповідь на це Росія не має здійснювати нових військових ініціатив. Однак у Кремлі інформацію про "угоду" спростували.

Новий раунд переговорів у нормандському форматі

Радники "нормандської четвірки" провели другу за рік зустріч. Цього разу вона відбулася у Берліні 10 лютого.

Дев'ятигодинні переговори завершились без підписання загального документа. Глава української делегації Андрій Єрмак заявив, що сторони домовилися про необхідність розблокування роботи ТКГ та підтвердили готовність продовжувати переговори. Від прогресу нормандського формату залежатиме деескалація ситуації біля кордонів України.

За словами представника Росії Дмитра Козака, зустріч затягнулася через те, що Україна нібито відмовилася згадувати Мінські домовленості у фінальному документі, тому його не вдалося погодити.

Також Козак сказав, що українська сторона виступила проти прямих переговорів із представниками так званих "ЛДНР" і не дала відповіді щодо статусу ОРДЛО. Він зазначив, що переговори завершилися без суттєвих результатів, а можливість подальших зустрічей залежатиме від того, як пройде засідання Контактної групи. Питання про переговори на рівні лідерів країн у Берліні не обговорювали.

У Харкові відбулося засідання РНБО

Володимир Зеленський скликав на 11 лютого виїзне засідання РНБО у Харкові.

За його підсумками було запроваджено санкції проти телеканалу "НАШ" Євгена Мураєва та компанії, яка ретранслює російські канали в Україні.

Рада нацбезпеки доручила збільшити чисельність сил територіальної оборони до 2 млн осіб.

Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна має альтернативні варіанти на випадок, якщо Білорусь припинить постачання палива.

На засіданні обговорили ситуацію в акваторії Азовського і Чорного морів на тлі інформації про можливе блокування судноплавства під час військових навчань РФ наступного тижня. Олексій Данилов заявив, що станом на 11 лютого доступ до всіх українських портів є.

Смартфони для пенсіонерів

Під час виступу на Diia Summit президент Володимир Зеленський заявив, що всі охочі вакциновані українці від 60 років незабаром отримають безкоштовно сучасні смартфони з пільговим тарифом.

Попередній запис на отримання смартфонів розпочнеться у квітні. Проте ще невідомо, які моделі гаджетів отримають пенсіонери і коли їх почнуть видавати. Також у Міністерстві цифрової трансформації поки що не назвали джерела фінансування цієї програми.

Кабмін вніс зміни до програми "єПідтримка"

Уряд збільшив термін, під час якого можна використати кошти за курс вакцинації від коронавірусу, з 4-х до 9 місяців.

Також цього тижня Кабмін затвердив постанову, згідно з якою:

з 14 лютого купити ліки з картки "єПідтримка", зможуть не лише українці від 60 років, а й особи з інвалідністю І та ІІ групи;

з картки "єПідтримка", зможуть не лише українці від 60 років, а й особи з інвалідністю І та ІІ групи; з 28 лютого пенсіонери та інваліди І та ІІ групи матимуть можливість сплатити комунальні послуги грошима за вакцинацію;

грошима за вакцинацію; з 14 березня громадяни, які зробили бустерну дозу вакцини, почнуть отримувати по 500 гривень.

Варто зазначити, що з 7 лютого програму "єПідтримка" розширили на дітей віком від 14 років і додали нові послуги та товари, які можна оплатити "ковідною тисячею" (освіта, спорт, проживання у гуртожитках, харчування у навчальних закладах, товари спортивного призначення, шкільне приладдя та канцелярські вироби).