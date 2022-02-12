Макрон в Украине, встреча советников "Нормандии" и смартфоны украинцам: главные новости недели

На этой неделе состоялись переговоры Макрона и Зеленского, а также новая встреча советников "нормандской четверки". В Харькове провели выездное заседание СНБО. Президент анонсировал бесплатные смартфоны украинцам, а Кабмин продлил срок использования средств за вакцинацию.

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Визит Макрона

Встреча президентов Франции и Украины прошла 8 февраля. По ее итогам стороны заявили об общем видении вопросов безопасности и подтвердили важность выполнения Минских соглашений. Также Макрон сообщил о необходимости разработки новых гарантий безопасности в Европе.

Кроме того, французский президент объявил о выделении Украине финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро на проекты развития.

На встрече лидеры стран договорились о сотрудничестве в оборонной, транспортной и других сферах. Франция поставит в Украину локомотивы для "Укрзализныци", катера для Госпогранслужбы, пожарные машины для ГСЧС.

За день до визита в Киев Макрон провел переговоры с Путиным в Кремле. После этой встречи западные СМИ написали, что президенты заключили сделку по Украине.

Якобы лидер Франции без согласования с партнерами предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, таким образом исключив для нее возможность вступления в НАТО. В ответ на это Россия не должна осуществлять новых военных инициатив. Однако в Кремле информацию о "сделке" опровергли.

Новый раунд переговоров в нормандском формате

Советники "нормандской четверки" провели вторую за год встречу. На этот раз она состоялась в Берлине 10 февраля.

Девятичасовые переговоры завершились без подписания общего документа. Глава украинской делегации Андрей Ермак заявил, что стороны договорились о необходимости разблокировки работы ТКГ и подтвердили готовность продолжать переговоры. От прогресса нормандского формата будет зависеть деэскалация ситуации у границ Украины.

По словам представителя России Дмитрия Козака, встреча затянулась из-за того, что Украина якобы отказалась упоминать Минские договоренности в финальном документе, поэтому его не удалось согласовать.

Также Козак сказал, что украинская сторона выступила против прямых переговоров с представителями так называемых "ЛДНР" и не дала ответа по поводу статуса ОРДЛО. Он отметил, что переговоры завершились без ощутимых результатов, а возможность дальнейших встреч будет зависеть от того, как пройдет заседание Контактной группы. Вопрос о переговорах на уровне лидеров стран в Берлине не обсуждали.

В Харькове прошло заседание СНБО

Владимир Зеленский созвал на 11 февраля выездное заседание СНБО в Харькове.

По его итогам были введены санкции против телеканала "НАШ" Евгения Мураева и компании, которая ретранслирует российские каналы в Украине.

Совет нацбезопасности поручил увеличить численность сил территориальной обороны до 2 млн человек.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у Украины есть альтернативные варианты на случай, если Беларусь прекратит поставки топлива.

На заседании обсудили ситуацию в акватории Азовского и Черного морей на фоне информации о возможной блокировке судоходства во время военных учений РФ на следующей неделе. Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 11 февраля доступ ко всем украинским портам есть.

Смартфоны для пенсионеров

Во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский заявил, что все желающие вакцинированные украинцы от 60 лет вскоре получат бесплатно современные смартфоны с льготным тарифом.

Предварительная запись на получение смартфонов начнется в апреле. Однако еще неизвестно, какие модели гаджетов получат пенсионеры и когда их начнут выдавать. Также в Министерстве цифровой трансформации пока не назвали источники финансирования данной программы.

Кабмин внес изменения в программу "еПоддержка"

Правительство увеличило срок, во время которого можно использовать денежные средства за курс вакцинации от коронавируса, с 4-х до 9 месяцев.

Также на этой неделе Кабмин утвердил постановление, согласно которому:

с 14 февраля купить лекарства с карты "еПоддержка", смогут не только украинцы от 60 лет, но и лица с инвалидностью I и II группы;

с карты "еПоддержка", смогут не только украинцы от 60 лет, но и лица с инвалидностью I и II группы; с 28 февраля пенсионеры и инвалиды I и II группы получат возможность оплатить коммунальные услуги деньгами за вакцинацию;

деньгами за вакцинацию; с 14 марта граждане, сделавшие бустерную дозу вакцины, начнут получать по 500 гривен.

Стоит отметить, что с 7 февраля программу "еПоддержка" расширили на детей от 14 лет и добавили новые услуги и товары, которые можно оплатить "ковидной тысячей" (образование, спорт, проживание в общежитиях, питание в учебных заведениях, товары спортивного назначения, школьные принадлежности и канцелярские изделия).