Львів не збирається дотримуватися карантину вихідного дня

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада не збирається приймати умови карантину вихідного дня. Він вважає це рішення дурним.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна.

Він підкреслив, що локдаун вихідного дня призведе до суттєвих збитків для закладів. Садовий впевнений, що для введення таких обмежень потрібно спочатку побудувати систему компенсацій підприємцям і бізнесменам.

"Ми ще не бачили підсумкового рішення уряду, але поки інформація вказує на відсутність здорового глузду. Наприклад, кафе отримують за суботу та неділю 40-50% тижневої виручки. Яка для них компенсація? А тисячам людей куди піти? Якщо ми хочемо бути відповідальними, то давайте робити як в Німеччині, Франції, Італії та Польщі. Дамо спочатку гроші, компенсуємо людям втрати, а потім будемо говорити про якісь обмеження", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Крім цього відомо, що в уряді розглядають можливість продовження карантину вихідного дня та після закінчення спочатку затверджених трьох тижнів.