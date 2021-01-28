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Лукашенко пообіцяв амністію політв'язням. Але є умова

Новость на русском → Мінськ, Четвер 28 січня 2021 13:52
Лукашенко пообіцяв амністію політв'язням. Але є умова Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв амністувати всіх політичних в'язнів. Але для цього спочатку треба довести, що такі в'язні є в Білорусі.

Про це він заявив на нараді з питань удосконалення законодавства, передає БЕЛТА.

За його словами, "деякі стогнуть і плачуть" про те, що потрібна політична амністія.

"Завтра буде політична амністія, якщо мені хто-небудь покаже хоч одну політичну статтю в нашому Кримінальному кодексі і що вони засуджені або ж затримані, заарештовані за політичними мотивами. Я їх негайно помилую", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко називав протести в Білорусі спробою відродити нацизм, а також погрожував учасникам акцій.

"Ніякі протести нам не страшні. Походять, походять, як зараз, якщо походять. Не перейдуть червону межу - будуть ходити. Перейдуть - отримають. Має бути закон і порядок", - заявляв він.

Сьогодні стало відомо, що учасника протестів, мінчанина Віктора Борушка засудили до п'яти років в'язниці. Його звинуватили у начебто нападі на білоруського спецназівця. Сам Борушко каже, що намагався втекти від силовиків. Його збили з ніг і разом з ним на землю впав спецназівець, який отримав перелом.

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