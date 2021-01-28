Лукашенко пообещал амнистию политзаключенным. Но есть условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал амнистировать всех политических заключенных. Но для этого сначала надо доказать, что такие заключенные есть в Беларуси.

Об этом он заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства, передает БЕЛТА.

По его словам, "некоторые стонут и рыдают" о том, что нужна политическая амнистия.

"Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко называл протесты в Беларуси попыткой возродить нацизм, а также угрожал участникам акций.

"Никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок", - заявлял он.

Сегодня стало известно, что участника протестов, минчанина Виктора Борушко приговорили к пяти годам тюрьмы. Его обвинили в якобы нападении на белорусского спецназовца. Сам Борушко говорит, что пытался скрыться от силовиков. Его сбили с ног и вместе с ним на землю упал спецназовец, который получил перелом.