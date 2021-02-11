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Лукашенко оголосив референдум на початку 2022. На нього винесуть нову конституцію

Автор: РБК-Україна

На початку 2022 року пройде всенародний референдум в Білорусі. На нього буде винесено проект нової конституції.

Про це на Всебілоруських народних зборах заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає "БЕЛТА".

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"Протягом цього року проект конституції буде готовий, і він буде протягом року обговорений всенародно. А на початку наступного року як мінімум ми винесемо його на референдум", - заявив Лукашенко.

За його словами, вже почалася робота над перерозподілом повноважень всередині вертикалі влади.

"Ми вже почали це робити. Цілий план на столі лежить. Після Всебілоруських народних зборів ми продовжимо більш інтенсивно це робити", - додав він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко підкреслював, що конституція потребує рішучих змін", зокрема, у розподілі повноважень різних рівнів влади.

Він також зазначав, що частина повноважень президента може перейти Всебілоруьким народним зборам, проте головою держави залишиться президент.

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