Лукашенко звинуватив Україну в планах "душити" Білорусь, Кулеба заперечує

Білоруський президент Олександр Лукашенко звинуватив Україну в намірі "душити" Білорусь. Ці відомості нібито містяться у матеріалах Комітету державної безпеки Білорусі.

Про це він заявив на зустрічі з колективом однієї з лікарень Мінська, передає БЕЛТА.

За його словами, в зведеннях КДБ є дані про розмову міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з німецьким колегою Хайко Маасом, які нібито обговорювали санкції, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв у Білорусі.

"Їм то що треба? Навіть росіяни на мене завжди ображалися: "Чому ти українців підтримуєш?", - зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що під Києвом нібито з'явився центр з інформаційного впливу на Білорусь.

"Прості люди до нас дуже добре ставляться, по-людськи, бо ми до них по-братськи ставилися. Але який цинізм: запізнюємося, треба швидше душити Білорусь", - додав Лукашенко.

На його висловлювання вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жодних таких слів у наших розмовах з Хайко Маасом не звучало. Я принципово проти "душити" Білорусь, її бізнес і виробництво. Я, навпаки, за те, щоб дати Білорусі дихати вільно", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі, а також пригрозив запровадити санкції.

Також повідомлялося, що він виключив втечу з країни в разі зміни влади.