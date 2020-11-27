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Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь, Кулеба отрицает

Новина українською → Минск, Пятница 27 ноября 2020 19:19
Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь, Кулеба отрицает Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Украину в намерении "душить" Беларусь. Эти сведения якобы содержатся в материалах Комитета государственной безопасности Беларуси.

Об этом он заявил на встрече с коллективом одной из больниц Минска, передает БЕЛТА.

По его словам, в сводках КГБ есть данные о разговоре министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой Хайко Маасом, которые якобы обсуждали санкции, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств в Беларуси.

"Им то что надо? Даже россияне на меня всегда обижались: "Почему ты украинцев поддерживаешь?", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что под Киевом якобы появился центр информационного воздействия на Беларусь.

"Простые люди к нам очень хорошо относятся, по-человечески, потому что мы к ним по-братски относились. Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Беларусь", - добавил Лукашенко.

На его высказывания уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против "душить" Беларусь, ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Беларуси дышать свободно", - написал он в своем Twitter.

Напомним, ранее Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси, а также пригрозил ввести санкции.

Также сообщалось, что он исключил побег из страны в случае смены власти.

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