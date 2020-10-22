Локдаун, опитування, вакцина і перестановки в Кабміні: про що говорив Зеленський у інтерв'ю

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю українським телеканалам. Глава держави розповів про проблеми медичної системи, боротьбу з коронавірусом та ситуацію в країні вцілому, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Локдаун та медики

"Ми не можемо збільшити кількість лікарів, ми не можемо перепрофілювати всіх лікарів", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що локдаун в Україні можуть ввести при умові щоденного приросту у 15 тисяч хворих на коронавірус.

"Ми збільшуємо кількість ліжок, перепрофілюємо лікарні...У нас найнижчий в Європі показник смертності", - додав він.

Зеленський також сказав, що українські лікарі навчилися лікувати хворих на коронавірус.

Штрафи за порушення карантину

Глава держави наголосив на необхідності носити маски та додав, що повинні бути зміни до законодавства з приводу штрафів.

"Ми попереджали Дніпро, Одесу, Харків... Заведені кримінальні справи, після чого голови міст беруть ці справи собі в риторику перед виборами... Я нічого поганого не бажаю меру Харкова... Ми говорили з ним декілька разів, він нас послухав, зупинив метро... Він казав все буде нормально... Зараз він захворів", - зазначив Зеленський.

Опитування в день виборів

Зеленський заявив, що його дуже цікавить думка людей: "я хочу відчути народ". Він також додав, що це просто опитування.

"Я зрозумію відповідь народу і буду говорити з депутатами, пропонувати", - сказав президент.

Коментуючи одне з питань опитування, щодо вільної економічної зони, він зазначив, що ніхто не знає скільки потрібно мільярдів щоб відновити окупований Донбас. Крім того, він вважає, що відновити окуповані території без вільної економічної зони Україна не зможе.

МВФ

Зеленський заявив, що наразі економіка країни знаходиться в такій ситуації, що "ми без західних грошей не можемо прожити...тому було неможливо відмовитися від співпраці з МВФ".

Соцзахист

"Пенсіонери 80+ отримають гроші достатнью великі, порівняно з тим, що було. Наступного року будуть і 75+ і ми плануємо йти далі", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що для підвищення виплат в країні мають "вийти з тіні" підприємства і кількість підприємців має зростати і вони мають чесно сплачувати податки.

"Тільки з податків збільшується пенсія", - наголосив він.

Зміни в Кабміні

Зеленський заявив, що найближчим часом можливі кадрові зміні в Кабінеті міністрів. Разом з тим, президент не уточнив про кого саме йде мова.

"Голови можуть полетіти", - сказав він.

Вакцина

Зеленський заявив, що українська вакцина є унікальною і наразі її випробування тривають. Крім того, глава держави заявив про готовність випробувати вакцину на собі.