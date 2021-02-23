Литва поділиться надлишками вакцини від COVID-19 з Україною

У ході робочого візиту міністра закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва має намір поділитися надлишками вакцини від коронавірусу з Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції.

"Ми обговорили боротьбу з коронавірусу. І я дуже вдячний Габріелісу, що він повідомив таку інформацію: коли у Литви з'являться надлишки вакцини від коронавірусу, вона з радістю поділиться нею з Україною", - заявив він.

При цьому Кулеба зазначив, що уряд Литви успішно справляється із захистом мешканців країни під час пандемії.

"Ми будемо дуже вдячні і розуміємо, що завдання кожного уряду захистити своїх людей. І я так розумію, що литовський уряд ефективно справляється з цим завданням. Ми будемо вдячні, коли Україна зможе отримати доступ до додаткових вакцин", - додав міністр.

У свою чергу глава зовнішньополітичного відомства Литви підтвердив, що його країна передасть надлишки вакцин від COVID.

"Я висловив своє занепокоєння щодо недостатньої кількості вакцин від коронавірусу і переконав міністра, що в разі виникнення надлишок, звичайно, ми поділимося з Україною", - заявив Габріеліс.

При цьому він додав, що Литва попросить європейських партнерів приєднатися до ініціативи і допомогти Україні з вакцинами.