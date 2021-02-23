Литва поделится излишками вакцины от COVID-19 с Украиной

В ходе рабочего визита министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва намерена поделиться излишками вакцины от коронавируса с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции.

"Мы обсудили борьбу с коронавируса. И я очень благодарен Габриэлису, что он сообщил такую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной", - заявил он.

При этом Кулеба отметил, что правительство Литвы успешно справляется с защитой жителей страны во время пандемии.

"Мы будем очень благодарны и понимаем, что задача каждого правительства защитить своих людей. И я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с этой задачей. Мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцинам", - добавил министр.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Литвы подтвердил, что его страна передаст излишки вакцин от COVID.

"Я выразил свое беспокойство относительно недостаточного количества вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения излишек, конечно, мы поделимся с Украиной", - заявил Габриэлис.

При этом он добавил, что Литва попросит европейских партнеров присоединиться к инициативе и помочь Украине с вакцинами.