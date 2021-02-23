Литва поделится излишками вакцины от COVID-19 с Украиной
В ходе рабочего визита министра иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва намерена поделиться излишками вакцины от коронавируса с Украиной.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции.
"Мы обсудили борьбу с коронавируса. И я очень благодарен Габриэлису, что он сообщил такую информацию: когда у Литвы появятся излишки вакцины от коронавируса, она с радостью поделится ею с Украиной", - заявил он.
При этом Кулеба отметил, что правительство Литвы успешно справляется с защитой жителей страны во время пандемии.
"Мы будем очень благодарны и понимаем, что задача каждого правительства защитить своих людей. И я так понимаю, что литовское правительство эффективно справляется с этой задачей. Мы будем благодарны, когда Украина сможет получить доступ к дополнительным вакцинам", - добавил министр.
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Литвы подтвердил, что его страна передаст излишки вакцин от COVID.
"Я выразил свое беспокойство относительно недостаточного количества вакцин от коронавируса и убедил министра, что в случае возникновения излишек, конечно, мы поделимся с Украиной", - заявил Габриэлис.
При этом он добавил, что Литва попросит европейских партнеров присоединиться к инициативе и помочь Украине с вакцинами.
Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что поддерживает официальную позицию Литвы по закупке российской COVID-вакцины. Он отметил, что Литва не хочет финансировать войну на Донбассе.
Ранее сообщалось, что в конце января правительство Литвы приняло решение продлить ограничительные меры из-за COVID. Карантин будет действовать по меньшей мере до 28 февраля.