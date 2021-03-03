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Позбавлення волі за брехню у деклараціях можуть повернути: комітет ВР підтримав закон

Новость на русском → Україна, Середа 03 березня 2021 16:54
Позбавлення волі за брехню у деклараціях можуть повернути: комітет ВР підтримав закон Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань правової політики підтримав законопроект №4651 президента Володимира Зеленського. Цей закон пропонує повернути позбавлення волі за брехню у деклараціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання комітету.

Члени Комітету рекомендують парламенту схвалити проект за основу в першому читанні. Таке рішення підтримали 15 нардепів, а двоє - утрималися.

Нагадаємо, 27 січня Зеленський вніс до Верховної ради законопроект, який пропонує повернути позбавлення волі за недостовірне декларування. Документ визначено як невідкладний.

Закон пропонує умисне неподання декларації карати штрафом або "позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років".

Як писало РБК-Україна, в кінці 2020 року Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Це згодом заблокувало роботу Національного агентства по запобіганню корупції й викликало конституційну кризу в країні.

В кінці грудня глава держави підписав закон про розблокування діяльності НАЗК.

Також президент заявляв про необхідність посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

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