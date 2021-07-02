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"Летів з вибухівкою": Лукашенко заявив про перехоплення безпілотника на кордоні з Литвою

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Мінськ, П'ятниця 02 липня 2021 21:17
"Летів з вибухівкою": Лукашенко заявив про перехоплення безпілотника на кордоні з Литвою Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив про нібито перехоплення безпілотника на кордоні з Литвою. За його словами, безпілотник летів з каністрою та вибухівкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "Белта".

Як розповів Лукашенко, інцидент нібито стався тиждень тому. Вибухівку, яка нібито була прикріплена до безпілотника, вдалося знешкодити. Лукашенко наголосив, що невдовзі буде оприлюднено більше інформації про цю подію.

"Багато можна називати ці факти, але скажу одне: я розпорядився, щоб всі ці епізоди були викладені конкретним чином в засобах масової інформації, і доручив правоохоронним органам провести, грубо кажучи, зачистку по всій країні. Вони перейшли межі. Ми їм пробачити не можемо", - сказав він.

Нагадаємо, до цього Лукашенко заявляв про виявлення "сплячих осередків терористів" в Білорусі, до яких нібито причетна Україна.

Крім того, Лукашенко розповів про те, що в Білорусі хотіли підірвати вузол зв'язку ВМФ Росії.

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Олександр Лукашенко Білорусь Литва беспилотник
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