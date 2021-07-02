"Летел со взрывчаткой": Лукашенко заявил о перехвате беспилотника на границе с Литвой

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил о якобы перехвате беспилотника на границе с Литвой. По его словам, беспилотник летел с канистрой и взрывчаткой.

Как рассказал Лукашенко, инцидент якобы произошел неделю назад. Взрывчатку, которая якобы была прикреплена к беспилотнику, удалось обезвредить. Лукашенко подчеркнул, что вскоре будет обнародовано больше информации об этом событии.

"Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретным образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам провести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем", - сказал он.