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"Летел со взрывчаткой": Лукашенко заявил о перехвате беспилотника на границе с Литвой

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Минск, Пятница 02 июля 2021 21:17
"Летел со взрывчаткой": Лукашенко заявил о перехвате беспилотника на границе с Литвой Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил о якобы перехвате беспилотника на границе с Литвой. По его словам, беспилотник летел с канистрой и взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

Как рассказал Лукашенко, инцидент якобы произошел неделю назад. Взрывчатку, которая якобы была прикреплена к беспилотнику, удалось обезвредить. Лукашенко подчеркнул, что вскоре будет обнародовано больше информации об этом событии.

"Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретным образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам провести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем", - сказал он.

Напомним, до этого Лукашенко заявлял об обнаружении "спящих ячеек террористов" в Беларуси, к которым якобы причастна Украина.

Кроме того, Лукашенко рассказал о том, что в Беларуси хотели взорвать узел связи ВМФ России.

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Александр Лукашенко Беларусь Литва беспилотник
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