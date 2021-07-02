"Летел со взрывчаткой": Лукашенко заявил о перехвате беспилотника на границе с Литвой
Глава белорусского режима Александр Лукашенко заявил о якобы перехвате беспилотника на границе с Литвой. По его словам, беспилотник летел с канистрой и взрывчаткой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".
Как рассказал Лукашенко, инцидент якобы произошел неделю назад. Взрывчатку, которая якобы была прикреплена к беспилотнику, удалось обезвредить. Лукашенко подчеркнул, что вскоре будет обнародовано больше информации об этом событии.
"Много можно называть эти факты, но скажу одно: я распорядился, чтобы все эти эпизоды были изложены конкретным образом в средствах массовой информации, и поручил правоохранительным органам провести, грубо говоря, зачистку по всей стране. Они перешли черты. Мы им простить не можем", - сказал он.
Напомним, до этого Лукашенко заявлял об обнаружении "спящих ячеек террористов" в Беларуси, к которым якобы причастна Украина.
Кроме того, Лукашенко рассказал о том, что в Беларуси хотели взорвать узел связи ВМФ России.