Лещенко про можливе скасування земельної реформи: ми все одно повернемо землю народу

Якщо Конституційний суд України ухвалить рішення про скасування земельної реформи, українська влада не зупинить процес передачі землі громадам. Верховна рада, президент та уряд буде рухати питання відновлення законодавчих актів.

Таку заяву на брифінгу в Києві зробив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

За словами Лещенка, суд почав розгляд питання земельної реформи з порушенням закону про КСУ та його регламенту.

"Це правове свавілля може призвести до дуже серйозних наслідків для держави. Те, що зараз відбувається, це ігнорування діючого законодавства", - наголосив він.

На думку Лещенка, спроба скасування реформи зумовлена "бажанням старих політиків, представників фракцій", які спекулюють на темі земельної реформи, заблокувати передачу земель громадам.

"Навіть якщо КСУ буде блокувати законодавчі ініціативи базової інституційної реформи для країни... Цей процес незворотній. Навіть якщо буде скасована земельна реформа, ВР, президент і уряд буде рухати питання відновлення законодавчих актів та робитиме все, щоб з 2021 року запустити державний геопортал. Ми все одно повернемо землю народу", - заявив він.

Водночас в КСУ заявили, що розгляд конституційності земельної реформи мав відбутися ще 29 вересня, але через клопотання представника президента про неможливість взяти участь у засіданні, його відклали.

Нагадаємо, сьогодні КСУ оголосив про намір розглянути земельну реформу. Засідання суду щодо реформи пройде в закритому режимі.