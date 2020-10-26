Легалізація грального бізнесу: у законі не врахували рекомендації НАЗК

У законі про легалізацію грального бізнесу не врахували рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції. Усього ж відомство з червня провело 20 антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Було проведено антикорупційну експертизу 17 проектів законів України та 3 проектів постанов уряду... З усіх перевірених НАЗК проєктів НПА 4 були ухвалені як закони", - сказано у повідомленні.

В агентстві зазначають, що рекомендації антикорупційної експертизи були враховані в трьох із чотирьох перевірених законів.

"В ухваленому законі "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" автори документу не врахували рекомендації НАЗК", - сказано у повідомленні.

У відомстві також поінформували, що найпоширенішими з виявлених корупційних факторів у положеннях проектів нормативно-правових актів були:

встановлення або розширення дискреційних повноважень органів влади за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку їх здійснення;

відсутність переліку видів, форм, строків і порядку прийняття рішень органами влади;

нечітка регламентація прав, обов’язків чи відповідальності юридичних та фізичних осіб;

використання правових конструкцій оціночного характеру.

Нагадаємо, на початку серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в НАЗК попереджали, що прийняття цього закону в нинішньому вигляді призведе до багатомільйонних збитків держави.

Так, 14 липня народні депутати прийняли в другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу попри велику кількість правок.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт у законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".