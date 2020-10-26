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Легализация игорного бизнеса: в законе не учли рекомендации НАПК

Новина українською → Украина, Понедельник 26 октября 2020 17:13
Легализация игорного бизнеса: в законе не учли рекомендации НАПК Фото: казино (freepik)
Автор: Юлия Струк

В законе о легализации игорного бизнеса не учли рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Всего же ведомство с июня провело 20 антикоррупционных экспертиз проектов нормативно-правовых актов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Была проведена антикоррупционная экспертиза 17 проектов законов Украины и 3 проектов постановлений правительства... Из всех проверенных НАПК проектов НПА 4 были приняты как законы", - говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что рекомендации антикоррупционной экспертизы были учтены в трех из четырех проверенных законов.

"В принятом законе "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" авторы документа не учли рекомендации НАПК", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что самыми распространенными из выявленных коррупционных факторов в положениях проектов нормативно-правовых актов были:

  • установление или расширение дискреционных полномочий органов власти при отсутствии определения исчерпывающих случаев, оснований, форм, сроков, порядка их осуществления;
  • отсутствие перечня видов, форм, сроков и порядка принятия решений органами власти;
  • нечеткая регламентация прав, обязанностей или ответственности юридических и физических лиц;
  • использование правовых конструкций оценочного характера.

Напомним, в начале августа закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в НАПК предупреждали, что принятие этого закона в нынешнем виде приведет к многомиллионным убыткам государства.

Так, 14 июля народные депутаты приняли во втором чтении закон о легализации игорного бизнеса несмотря на большое количество поправок.

Подробнее о том, как будет работать закон читайте в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".

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