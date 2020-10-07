Латвія і Естонія відкликають своїх послів з Білорусі

Посол Латвії Ейнарс Семаніс і посол Естонії Мерікей Кокаєв відкликані з Білорусі в свої столиці. Їх відкликали для консультацій, в найближчі дні вони виїдуть з Мінська.

Про це повідомляє TUT.BY.

Їх викликали для консультацій з приводу ситуації в Білорусі. Раніше з Білорусі виїхали посли Польщі, Литви та Німеччини.

Відносини між Білоруссю і країнами ЄС погіршились через вимоги МЗС Білорусі скоротити кількість працюючих в Білорусі польських і литовських дипломатів.

Литва і Польща спочатку відмовилися відкликати послів, але пізніше передумали, і 5 жовтня посол Литви і посол Польщі поїхали в свої столиці.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Польща поки не планує відкликати свого посла з Білорусі для консультацій.

Також в Литві відреагували на пропозицію Мінська.

Крім того, Білорусь пригрозила Європейського союзу розривом дипломатичних відносин.

РБК-Україна писало, що Канада і Великобританія ввели санкції проти Лукашенка, його сина Віктора і ще дев'яти чиновників.