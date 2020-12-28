Кулеба про вплив РФ на Білорусь: можуть оточити половину України

Повний контроль Росії нал Білоруссю може призвести до того, що половина України опиниться у військовому оточенні. В такому випадку над країною будет реальна загроза.

Про це в інтерв'ю німецькому журналу Internationale Politik заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, російський контроль над Білоруссю стане серйозною загрозою для України.

"Половина нашої країни опиниться у військовому оточенні Росії. Російські війська перебувають у Білорусі, в анексованому Криму і на окупованому Донбасі, а також у Придністров'ї, де Москва також розміщує солдатів", - зазначив Кулеба.

Він також підкреслив, що якщо Росії захопить оборонну промисловість Білорусі, то Україні доведеться шукати інші варіанти співпраці, оскільки між Києвом і Мінськом є тісні зв'язки у сфері безпеки і оборони.

Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко неодноразово заявляв, що "Білорусь ніколи не приїде до України на танках". Такі заяви він робив до того, як між владою обох країн погіршилися відносини.

Відзначимо, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна заявлял, що на сьогодні Росія має дуже сильний вплив на Україну.