Кулеба про візит Сійярто: не варто думати, що в Києві можна диктувати умови

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 27 січня відвідає Україну з офіційним візитом. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба пояснив, чого чекає від угорського колеги під час зустрічі.

Про це Кулеба заявив під час ефіру на телеканалі "Україна 24".

За його словами, нікому не варто думати, що в Києві можна диктувати свої умови.

"Я чекаю від свого угорського колеги і настрої, і конкретних ідей щодо того, яким чином ми будемо рухатися вперед у двосторонніх відносинах, поважаючи один одного. Ніхто не повинен думати, що можна приїхати в Київ і диктувати умови", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні Сійярто прибуде з робочим візитом в України, щоб обговорити актуальні питання у відносинах між Києвом та Будапештом. В ході візиту Сійярто проведе зустріч з Кулебою.

Зазначимо, в грудні Сійярто на засіданні Ради Європи поскаржився на Україну у зв'язку з ситуацією з угорською національною меншиною на Закарпатті.

Раніше РБК-Україна писало, що напередодні візиту Сійярто в Україну на пошту угорського посольства надійшло лист з погрозами. Українська сторона почала перевірку.