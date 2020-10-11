Кулеба про врегулювання на Донбасі: дипломатичний шлях у пріоритеті

Україна готується до будь-якого сценарію розвитку ситуації на окупованому Росією Донбасі. Однак дипломатичний шлях вирішення конфлікту на Донбасі для української влади залишається пріоритетним.

Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT Russian заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коли у вас є такий сусід, як Росія, потрібно бути готовим до будь-якого сценарію... Але дипломатичне вирішення ситуації залишається абсолютним пріоритетом для України, і ми шукаємо способи переконатися, що знайдемо рішення в цих рамках", - пояснив він.

Також глава МЗС вважає "важливим інструментом" для врегулювання конфлікту Тристоронню контактну групу, яка досягла режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

"Тристороння контактна група - це тягар, який ми повинні нести доки він не приведе нас до миру. Це важка робота. Працювати в ТКГ завжди непросто. Кожен крок потребує зусиль, це дуже складна структура", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба допускав імплементацію так званої "формули Штайнмаєра" для врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава МЗС називав умову, за якої українська влада може піти на такий крок.