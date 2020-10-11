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Кулеба об урегулировании на Донбассе: дипломатический путь в приоритете

Новина українською → Киев, Воскресенье 11 октября 2020 21:08
Кулеба об урегулировании на Донбассе: дипломатический путь в приоритете Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина готовится к любому сценарию развития ситуации на оккупированном Россией Донбассе. Однако дипломатический путь решения конфликта на Донбассе для украинской власти остается приоритетным.

Об этом в интервью турецкому телеканалу TRT Russian заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Когда у вас есть такой сосед, как Россия, нужно быть готовым к любому сценарию... Но дипломатическое решение ситуации остается абсолютным приоритетом для Украины, и мы ищем способы убедиться, что найдем решение в этих рамках", - пояснил он.

Также глава МИД считает "важным инструментом" для урегулирования конфликта Трехстороннюю контактную группу, которая достигла всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа - это бремя, которое мы должны нести, пока оно не приведет нас к миру. Это тяжелая работа. Работать в ТКГ всегда непросто. Каждый шаг требует усилий, это очень сложная структура", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба допускал имплементацию так называемой "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта на Донбассе. Глава МИД называл условие, при котором украинская власть может пойти на такой шаг.

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