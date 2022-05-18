Кулеба дорікнув Європі за вагання зі статусом кандидата в члени ЄС для України

У питанні євроінтеграції України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба помітив розбіжності між словом і ділом окремих членів Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRC.
Дипломат заявив про відсутність раціональних аргументів для відмови Україні. Очільник МЗС назвав надання статусу кандидата в члени ЄС чітким сигналом про гарантоване місце в інтеграційному проекті.
"Коли йдеться про зброю та санкції, то розриву між словами і ділом немає. Так буває, коли йдеться про статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ми вже три місяці чуємо, що Україна є частиною Європи, і як мужньо ми боремося за захист європейських цінностей. Та не маємо політичного визнання. Так виникає питання, наскільки щирі ці чудові слова", – пояснив Кулеба.
Міністр запевнив, що Україна не вимагає негайного членства в об'єднанні. Натомість статус кандидата в члени Євросоюзу сприятиме перетворенням і подоланням українських проблем на кшталт корупції.
До слова, міністр Кулеба назвав 4 складові перемоги України у війні проти РФ.
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