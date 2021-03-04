Кулеба про жарт прем'єра Словаччини: якби не вибачився - пішли б на жорсткі кроки

Україна була готова до більш жорстких дій щодо прем'єр-міністра Словаччини Ігора Матовича після його жарту про Закарпаття. Але ситуація швидко вирішилася після вибачень.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо б Словаччина відразу не вибачилася за ці слова, ми пішли б на подальші кроки, тому що такі речі не можна пробачати. Однак для словацьких колег ця фраза також стала шоком, і тому відразу вибачення приніс міністр закордонних справ від імені держави, сьогодні вранці вибачився і прем'єр-міністр Словаччини, він зробив це публічно ", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що жарт, пов'язаний з поставкою в країну російської вакцини, стала несподіванкою і всередині Словаччини.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за невдалий жарт про Закарпаття. Він зазначив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою.

Вчора прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це був "жарт".