Кулеба про жарт прем'єра Словаччини: якби не вибачився - пішли б на жорсткі кроки

Україна була готова до більш жорстких дій щодо прем'єр-міністра Словаччини Ігора Матовича після його жарту про Закарпаття. Але ситуація швидко вирішилася після вибачень.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Укрінформ".
Він зазначив, що жарт, пов'язаний з поставкою в країну російської вакцини, стала несподіванкою і всередині Словаччини.
"Якщо б Словаччина відразу не вибачилася за ці слова, ми пішли б на подальші кроки, тому що такі речі не можна пробачати. Однак для словацьких колег ця фраза також стала шоком, і тому відразу вибачення приніс міністр закордонних справ від імені держави, сьогодні вранці вибачився і прем'єр-міністр Словаччини, він зробив це публічно ", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився перед Україною за невдалий жарт про Закарпаття. Він зазначив, що позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була чіткою.
Вчора прем'єр-міністр Словаччини заявив, що пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу. Матович відразу ж зазначив, що це був "жарт".