Кулеба про рішення ЄСПЛ по Криму: ціна відповідальності для Росії зростає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) по справі України проти Росії з-за анексії Криму. За його словами, кожне таке рішення підвищує ціну відповідальності для Російської Федерації.

Про це Кулеба заявив під час брифінгу 14 січня.

"Це перемога України. Це важливий крок на шляху до залучення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України. З кожним кроком ціна цієї відповідальності зростає", - заявив міністр.

Кулеба переконаний, що розгляд справ проти Росії у всіх міжнародних юридичних інстанціях дозволить підтвердити правду про російську агресію. Зараз такі справи, крім ЄСПЛ, розглядаються в Міжнародному морському трибуналі, Міжнародному суді ООН і Міжнародному кримінально суді.

"Вони всі крок за кроком будуть підтверджувати ту правду, яку доносила Україна світу, починаючи з 2014 року, коли почалася російська агресія, і будуть спростовувати всю цю пропаганду і дезінформацію, яку в зв'язку з цим поширювала Російська Федерація", - додав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні ЄСПЛ визнав, що РФ встановила контроль над Кримом ще до так званого "референдуму" (16 березня 2014 року).

При цьому ЄСПЛ у справі України проти Росії з Криму відхилив кілька скарг української сторони.