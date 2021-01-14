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Кулеба о решении ЕСПЧ по Крыму: цена ответственности для России растет

Новина українською → Киев, Четверг 14 января 2021 13:33
Кулеба о решении ЕСПЧ по Крыму: цена ответственности для России растет Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу Украины против России из-за аннексии Крыма. По его словам, каждое такое решение повышает цену ответственности для Российской Федерации.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга 14 января.

"Это победа Украины. Это важный шаг на пути к привлечению России к юридической ответственности за агрессию против Украины. С каждым шагом цена этой ответственности расти", - заявил министр.

Кулеба убежден, что рассмотрение дел против России во всех международных юридических инстанциях позволит подтвердить правду о российской агрессии. Сейчас такие дела, кроме ЕСПЧ, рассматриваются в Международном морском трибунале, Международном суде ООН и Международном уголовно суде.

"Они все шаг за шагом будут подтверждать ту правду, которую доносила Украина миру, начиная с 2014 года, когда началась российская агрессия, и будут опровергать всю эту пропаганду и дезинформацию, которую в связи с этим распространяла Российская Федерация", - добавил Кулеба.

Напомним, сегодня ЕСПЧ признал, что РФ установила контроль над Крымом еще до так называемого "референдума" (16 марта 2014 года).

При этом ЕСПЧ в деле Украины против России по Крыму отклонил несколько жалоб украинской стороны.

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Новости Украины Политика Российская Федерация ЕСПЧ Дмитрий Кулеба
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