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Кулеба запросив Британію до платформи з деокупації Криму

Новость на русском → Лондон, Середа 07 жовтня 2020 20:15
Кулеба запросив Британію до платформи з деокупації Криму Фото: Дмитро Кулеба та Домінік Рааб (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні зустрівся зі своїм британським колегою Домініком Раабом. В ході зустрічі Кулеба запропонував Британії приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Міністри також підтримали продовження політико-дипломатичного тиску на Російську Федерацію з метою примушення її до поваги міжнародних норм та припинення агресії проти України.

Крім того, Кулеба подякував британській стороні за незмінну позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також відзначив кроки Лондона на підтримку української обороноздатності.

Зазначимо, платформа з деокупації Криму має стати новим міжнародним майданчиком для обговорення проблем окупованого Росією півострову. Ця платформа буде охоплювати кілька рівнів, найвищий з них - лідери держав.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про готовність Європейського союзу приєднатися до платформи з деокупації Криму.

Україна також планує запросити Росію до платформи з деокупації Криму, але в МЗС сумніваються, що Москва приєднається до цієї ініціативи.

Крім того, в МЗС України сподіваються, що до платформи з деокупації Криму приєднається Німеччина.

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