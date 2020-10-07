ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба пригласил Британию к платформе по деоккупации Крыма

Новина українською → Лондон, Среда 07 октября 2020 20:15
Кулеба пригласил Британию к платформе по деоккупации Крыма Фото: Дмитрий Кулеба и Доминик Рааб (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня встретился со своим британским коллегой Домиником Раабом. В ходе встречи Кулеба предложил Британии присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Министры также поддержали продолжение политико-дипломатического давления на Российскую Федерацию с целью принуждения ее к уважению международных норм и прекращению агрессии против Украины.

Кроме того, Кулеба поблагодарил британскую сторону за неизменную позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил шаги Лондона на поддержку украинской обороноспособности.

Отметим, платформа по деоккупации Крыма должна стать новой международной площадкой для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Эта платформа будет охватывать несколько уровней, самый высокий из них - лидеры государств.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о готовности Европейского союза присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.

Украина также планирует пригласить Россию к платформе по деоккупации Крыма, но в МИД сомневаются, что Москва присоединится к этой инициативе.

Кроме того, в МИД Украины надеются, что к платформе по деоккупации Крыма присоединится Германия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Крым Великобритания Дмитрий Кулеба
NEWS
Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие
DAILY
Брюссель на позитиве. Чем для Украины закончился саммит с ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Брюссель на позитиве. Чем для Украины закончился саммит с ЕС