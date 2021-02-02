Кулеба поговорив з Боррелем перед його візитом в РФ. Порушив питання санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з головним дипломатом Євросоюзу Жозепа Боррелем напередодні його робочого візиту до Російської Федерації. Український міністр підняв питання про введення нових санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що Боррель запевнив у збереженні нинішньої політики ЄС щодо Росії до повного виконання зобов'язань за мінськими угодами. Сторони також обговорили ситуацію з придушенням протестів і засудили насильство проти мирних росіян.

"Дмитро Кулеба підняв питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у галузі прав людини, який, серед іншого, повинен поширюватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона поінформувала про стан мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз може прискорити роботу над санкціями проти Росії через арешт Олексія Навального і масові затримання протестувальників.

Сьогодні Україна ввела санкції проти Нікарагуа за відкриття "почесного консульства" в окупованому Криму.