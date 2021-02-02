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Кулеба подзвонив Боррелю перед його візитом до РФ. Підняв питання санкцій

Новость на русском → Київ, Вівторок 02 лютого 2021 15:44
Кулеба подзвонив Боррелю перед його візитом до РФ. Підняв питання санкцій Фото: Жозеп Боррель і Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зателефонував головному дипломату Євросоюзу Жозепу Боррелю напередодні його робочого візиту до Російської Федерації. Український міністр підняв питання про введення нових санкцій проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.

Повідомляється, що Боррель запевнив у збереженні нинішньої політики ЄС щодо Росії до повного виконання зобов'язань за мінськими угодами. Сторони також обговорили ситуацію з придушенням протестів і засудили насильство проти мирних росіян.

"Дмитро Кулеба підняв питання застосування проти РФ нового санкційного режиму ЄС у галузі прав людини, який, серед іншого, повинен поширюватися і на винних у переслідуваннях громадян України в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Також українська сторона поінформувала про стан мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз може прискорити роботу над санкціями проти Росії через арешт Олексія Навального і масові затримання протестувальників.

Сьогодні Україна ввела санкції проти Нікарагуа за відкриття "почесного консульства" в окупованому Криму.

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