Кулеба поговорил с Боррелем перед его визитом в РФ. Поднял вопрос санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем накануне его рабочего визита в Российскую Федерацию. Украинский министр поднял вопрос введения новых санкций против России.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что Боррель заверил в сохранении нынешней политики ЕС в отношении России до полного выполнения обязательств по минским соглашениям. Стороны также обсудили ситуацию с подавлением протестов и осудили насилие против мирных россиян.

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Также украинская сторона проинформировала о состоянии мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз может ускорить работу над санкциями против России из-за ареста Алексея Навального и массовых задержаний протестующих.

Сегодня Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие "почетного консульства" в оккупированном Крыму.