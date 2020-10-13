Кулеба пояснив неможливість введення повного локдауна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що зараз країни думають про наслідки для економіки через коронавірус. Голова МЗС говорить, що вірус лишився той самий, але інструментарій реагування звузився.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба виступатиме проти запровадження заборони в’їзду іноземцям та масового повернення українців додому, якщо таке питання з'явиться на порядку денному уряду.

"Ми, МЗС, виконали свою функцію з повернення українців додому. Настала нова реальність: всі, хто хотів - всі повернулися. Зараз не треба генерувати нові міграційні потоки, бо зараз кожен зайвий рух створює небезпеку", - заявив він.

Кулеба зазначив, що на міжнародних переговорах постійно підіймають тему коронавірусу.

"Одностайна думка, що хоча COVID-19 той самий, але діяти так само, як уряди діяли на початку пандемії, вже неможливо", - зазначив він.

Міністр зазначив, що зараз і суспільство не готове до повернення жорстких обмежень і країни думають про наслідки від закриття кордонів для економіки.

Зазначимо, голова МОЗ Максим Степанов заявив, що на засіданні уряду буде просити про більш жорсткі карантинні обмеження в Україні.

Нагадаємо, українська влада рекомендує ввести осінні канікули в школах з 15 жовтня.

Крім того, Володимир Зеленський доручив тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання.