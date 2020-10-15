Кулеба назвав вихід Росії з групи МН17 страхом перед правдою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вихід Російської Федерації з консультаційної групи з переговорів щодо краху малайзійського боїнга МН17 є красномовним свідченням страху Росії перед правдою.

Про це Кулеба заявив під час телефонної розмови з міністрів закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком, передає прес-служба МЗС України.

Під час розмови глави зовнішньополітичних відомств обговорили взаємодію в притягненні винних за аварію боїнга МН17 в рамках судових процесів в Нідерландах і міжнародних судових інстанціях.

У свою чергу, Кулеба зазначив, що Україна завжди була відкритою до співпраці і надавала всю необхідну інформацію голландській владі по даній справі.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

У свою чергу Блок позитивно оцінив приєднання України як третьої сторони до міждержавного позову Нідерландів проти Російської Федерації в Європейському суді з прав людини.

Нагадаємо, 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Після в Нідерландах заявили, що шкодують про рішення російської влади про вихід з консультаційної групи МН17.