КСУ завтра візьметься за справу про порушення Зеленським карантину

Конституційний суд України в четвер, 4 березня, розгляне справу про офіційне тлумачення частини 1 статті 105 Конституції про можливість залучення президента до адміністративної відповідальності. Глава держави Володимир Зеленський порушив карантин при відвідуванні кафе.

Відзначається, що Верховний суд звернувся до КСУ з клопотанням щодо офіційного тлумачення положення частини 1 статті 105 Конституції. У ньому йдеться, що "президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень".

Зазначено, що завтра Велика палата суду на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розгляне зазначену справу.

Як писало РБК-Україна, 11 листопада 2020 року Конституційний суд відкрив конституційне провадження у справі про можливості залучення до адміністративної відповідальності Зеленського за порушення карантину.

Нагадаємо, 3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького Зеленський в складі делегації відвідав одне з місцевих кафе, де випив кави. На той час закладам було заборонено приймати відвідувачів.

Пізніше правоохоронці склали адміністративні протоколи на Зеленського, а також на власника закладу та інших членів делегації.

Хмельницький міський районний суд, який розглядав цю справу, зобов'язав сплатити штраф всіх інших учасників делегації, а щодо глави держави попросив Верховний суд роз'яснити цей момент.

Разом з тим президент вирішив сплатити суму, рівну штрафу за порушення карантину, без рішення суду.