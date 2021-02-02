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КСУ не зміг розглянути справу про тлумачення поняття "гідні умови життя"

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 лютого 2021 17:23
КСУ не зміг розглянути справу про тлумачення поняття "гідні умови життя" Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Конституційний суд України сьогодні не зміг розглянути справу про тлумачення поняття "гідні умови життя". Засідання не відбулося у звязку із відсутністю кворуму.

Про це написала представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Також суд мав розглянути конституційність змін до регламенту парламенту щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.

"За наявною інформацією засідання Великої палати КСУ не відбулось через відсутність кворуму, оскільки декілька суддів КСУ просто не прийшли на пленарне засідання суду", - написала парламентар.

Вона підкреслила необхідність обліку робочого часу суддів КСУ й оприлюднення більш детальної інформації про його діяльність.

"Оприлюднення більш детальної інформації про діяльність Конституційного суду, суддів, через відсутність яких зривається проведення засідань, про причини їх фактичної неучасті в роботі суду", - зазначила нардеп.

Депутат поінформувала, що після ухвалення рішення від 27 жовтня 2020 року щодо антикорупційного законодавства суд не ухвалив жодного рішення, в тому числі і в поточному році.

"Проте вже зараз затверджений на 2021 рік кошторис Конституційного суду складає 315,4 млн грн, тобто утримання суду коштує державі майже 900 тис. грн щодня, що очевидно не відповідає рівню ефективності його діяльності", - написала Совгиря.

Нагадаємо, в кінці вересня Велика палата КСУ почала судове засідання з розгляду справи за конституційним поданням 142 нардепів щодо тлумачення поняття "гідні умови життя".

Як писало РБК-Україна, Венеціанська комісія планує вже навесні надати висновок щодо законопроекту №4533 "Про конституційну процедуру". Висновок очікується 19-20 березня.

Він пропонує КСУ приймати рішення двома третинами від складу (12 суддів), оскільки це абсолютна більшість. Зараз рішення можуть приймати 10 суддів.

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