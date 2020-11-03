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КСУ не ухвалював рішення щодо "мовного" закону

Автор: РБК-Україна

Суд продовжить розгляд документа на одному з наступних засідань

Конституційний суд у вівторок, 3 листопада, не прийняв рішення щодо "мовного закону". Розгляд документа продовжать на одному з наступних пленарних засідань.

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Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Так, сьогодні Велика палата Конституційного суду України на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 51 народного депутата щодо відповідності Конституції України закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Розгляд справи буде продовжено на одному з наступних пленарних засідань", - зазначено в повідомленні.

Як писало РБК-Україна, глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що "мовний" закон не є проблемним. Але питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" так і не прийняли рішення про підтримку одного із законопроектів, спрямованих на вирішення ситуації з КСУ. Пошук голосів за президентський законопроект, що передбачає розпуск нинішнього складу суду і скасування його останнього рішення з електронного декларування, триває.

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