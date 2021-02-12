У КСУ оскаржили пропорційну систему виборів в Україні
До Конституційного суду надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.
"Народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади", - зазначила нардеп.
Вона додала, що в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність закон "Про вибори народних депутатів України".
Нагадаємо, в кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.
Як писало РБК-Україна, в середині липня Рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3485. Цей закон передбачає, що в громадах, які мають понад 10 тисяч виборців, вибори тепер будуть проходити за пропорційною системою. Раніше ж ця система застосовувалася для великих населених пунктів, де проживало 90 тисяч і більше виборців.