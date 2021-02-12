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В КСУ обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине

Новина українською → Украина, Пятница 12 февраля 2021 13:22
В КСУ обжаловали пропорциональную систему выборов в Украине Фото: КСУ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Конституционный суд поступило представление народных депутатов, в котором обжалован ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.

Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

Напомним, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Как писало РБК-Украина, в середине июля Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3485. Этот закон предусматривает, что в общинах, которые имеют более 10 тысяч избирателей, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе. Ранее же эта система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тысяч и больше избирателей.

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