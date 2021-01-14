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У Криму виставили на продаж ще один відомий винзавод

Новость на русском → Феодосія, Четвер 14 січня 2021 17:59
У Криму виставили на продаж ще один відомий винзавод Фото: арка при в'їзді на територію винзаводу "Коктебель" (wikimedia.org by Дар Вітер)
Автор: РБК-Україна

В окупованому Криму виставили на продаж винний завод "Коктебель". Стартова ціна становить більше 100 млн російських рублів (1,36 млн доларів).

Відповідні дані містяться на офіційному російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.

Повідомляється, що на продаж виставлено 73 об'єкта винзаводу в Щебетовці, Коктебелі, Курортному, Наніковому - їх вартість оцінено у майже 81 млн рублів. Земельні ділянки оцінені ще в понад 17,35 млн рублів, рухоме майно - ще більше 2 млн.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 січня, торги пройдуть 26 січня.

Нагадаємо, раніше кримський винзавод "Масандра" продали майже за 73 млн доларів. В українській прокуратурі заявили, що продаж заводу є військовим злочином.

Пізніше стало відомо, що Україна ініціює нові санкції проти РФ через приватизацію "Масандри". У Міністерстві закордонних справ України назвали "нікчемним" рішення про продаж винного заводу.

У грудні 2017 року було продано кримський завод шампанських вин "Новий світ".

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