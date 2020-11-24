Криза з КСУ: робоча група не повідомлятиме ЗМІ про попередні домовленості

Робоча група Верховної ради з питань врегулювання кризи з Конституційним судом України не повідомлятиме ЗМІ про попередні домовленості. Парламентарі невідкладно приступили до розгляду трьох блоків питань.

Про це повідомила заступник глави робочої групи, нардеп Ольга Совгиря, передає інформаційне управління Апарату ВР.

"Робоча група прийняла рішення невідкладно приступити до розгляду трьох блоків питань: відновлення статті, яка стосується відповідальності за подання завідомо недостовірних декларацій; відновлення електронного декларування з урахуванням тих позицій, які висловлені у мотивувальній частині рішення Конституційного суду, і вдосконалення законопроєкту про Конституційний суд України", - сказано у повідомленні.

Вона зазначила, що попередні домовленості з вказаних питань на широкий загал виносити не будуть.

"Як тільки будуть досягнуті конкретні домовленості і юридичні, і політичні, відповідно, ми вийдемо з більш конкретною інформацією", - підсумувала депутат.

Нагадаємо, у Раді створили робочу групу, яка повинна розробити законопроекти з питань електронного декларування та діяльності Конституційного суду України. Група повинна напрацювати проекти до 1 грудня.

Детальніше про те, як влада має намір виходити з конституційної кризи, читайте в матеріалі РБК-Україна "Слово за Радою: як влада має намір виходити з конституційної кризи".