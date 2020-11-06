ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кремль об отмене выдачи паспортов  на Донбассе: в "Минске" нет таких пунктов

Новина українською → Москва, Пятница 06 ноября 2020 12:15
Кремль об отмене выдачи паспортов  на Донбассе: в "Минске" нет таких пунктов Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация продолжит защиту этнических русских на Донбассе, несмотря на требования Украины. В частности, это касается и раздачи российских паспортов жителям оккупированной территории.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Он раскритиковал требование Украины отозвать указ Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса.

"Что значит, Россия должна? А разве Украина не должна заботиться о своих гражданах? Если Украина считает людей, проживающих на юго-востоке Украины своими гражданами, разве она не должна о них заботиться, разве Украина не должна обеспечивать социальные нужды этих граждан?", - заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет защищать интересы русских, где бы они ни проживали. В то же время позиция Киева понятна.

"Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения (о прекращении выдачи российских паспортов, - ред.)", - добавил Песков.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью РБК-Украина заявил, что в украинский план урегулирования на Донбассе войдет пункт о том, что Россия должна отменить указы об упрощенном получении гражданства.

Подробнее об украинском плане читайте в полном интервью Резникова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Российская Федерация Донбасс паспорт
NEWS
Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
DAILY
Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Борьба за голоса: какими нарушениями запомнились местные выборы