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Кремль звинуватив Україну в "серйозній паузі" в роботі "нормандської четвірки"

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Середа 14 липня 2021 13:45
Кремль звинуватив Україну в "серйозній паузі" в роботі "нормандської четвірки" Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що пауза в роботі "нормандського формату" виникла через Україну. Він звинуватив Київ у невиконанні досягнутих домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Також Пєсков звинуватив Київ у невиконанні мінських угод.

"Як відомо, в останні роки виникла серйозна пауза в цій роботі, дефіцит просування у виконанні раніше досягнутих домовленостей. Спроби робляться з тим, щоб надати динаміку цьому процесу, але, на жаль, комплекс мінських домовленостей не виконується українською стороною. Напевно, це головна причина того уповільнення в цьому процесі, який стався", - сказав представник Кремля.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон нагадав Володимиру Путіну про значимість нормандського формату.

Нагадаємо, переговори в нормандському форматі проходять на рівнях радників, глав МЗС і лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Як заявляв глава українського МЗС Дмитро Кулеба, його російський колега Сергій Лавров уникає зустрічі в нормандському форматі.

Додамо, президент України Володимир Зеленський виступав за залучення США до переговорів щодо Донбасу.

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