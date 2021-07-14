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Кремль обвинил Украину в "серьезной паузе" в работе "нормандской четверки"

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Среда 14 июля 2021 13:45
Кремль обвинил Украину в "серьезной паузе" в работе "нормандской четверки" Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в работе "нормандского формата" возникла из-за Украины. Он обвинил Киев в невыполнении достигнутых договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Также Песков обвинил Киев в невыполнении минских соглашений.

"Как известно, в последние годы возникла серьезная пауза в этой работе, дефицит продвижения в выполнении ранее достигнутых договоренностей. Попытки предпринимаются с тем, чтобы придать динамику этому процессу, но, к сожалению, комплекс минских договоренностей не выполняется украинской стороной. Наверное, это главная причина тому замедлению в этом процессе, который произошел", - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон напомнил Владимиру Путину о значимости нормандского формата.

Напомним, переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.

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Нормандская четверка
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