Кремль звернувся до США через "Північний потік-2": думайте краще про Техас
У Кремлі закликали США більше думати про ситуацію в Техасі, ніж про санкції проти газопровада "Північний потік-2". Росії нічого невідомо про переговори Німеччини і США з приводу газопроводу.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає агенство ТАСС.
За його словами, в цьому штаті є проблеми з енергозабезпеченням.
"Мабуть, нашим американським партнерам є сенс в меншій мірі цікавитися "Північним потоком - 2" і більшою мірою все-таки цікавитися подіями в Х'юстоні, в Техасі, енергозабезпеченням, теплозабезпеченням цього штату. Тут, звичайно, газ би не завадив", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блинкену з вимогою надати відомості про плани по введенню санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".
Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.
Нагадаємо, США ведуть переговори з Німеччиною щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Раніше в Держдепі США заявляли, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку, а його реалізація також посилює вплив Росії на союзників Америки.