Кравчук назвав умови, при яких будуть шукати альтернативу "Мінську"

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук заявив, що Україна буде шукати альтернативу мінськими угодами в тому випадку, якщо Росія зізнається в тому, що хоче війни. У такому разі Україна буде шукати інші формати для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив РБК-Україна.

Він зазначив, що у спеціального представника ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Хайді Грау вже лежать український план по Донбасу і "дорожня карта" Росії.

"Не треба з нас робити болванчиків, ми не будемо грати музику на чужому весіллі. Ми хочемо миру в Україні - якщо ви хочете війни, то ви повинні це сказати. І тоді ми будемо шукати інші формати, інші впливи для того, щоб все ж світ в Україні настав", - заявив він.

При цьому Кравчук додав, що українська делегація в ТКГ закликає Росію спільно працювати, напрацювати спільний документ для досягнення миру на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Кравчук запропонував можливу альтернативу тристоронніх переговорів з Донбасу, що в разі провалу мінського формату.

Крім того, раніше Кравчук не виключав приєднання США до переговорів щодо врегулювання на Донбасі; голова української делегації в ТКГ вважає, що Вашингтон зможе допомогти впливовістю.