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Кравчук назвал условия, при которых будут искать альтернативу "Минску"

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 22:20
Кравчук назвал условия, при которых будут искать альтернативу "Минску" Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Марианна Присяжнюк, Лера Полищук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина будет искать альтернативу минским соглашениям в том случае, если Россия признается в том, что хочет войны. В таком случае Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом Кравчук сообщил РБК-Украина.

Он отметил, что у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.

"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил он.

При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.

Напомним, ранее Кравчук предложил возможную альтернативу трехсторонним переговорам по Донбассу, в случае провала минского формата.

Кроме того, ранее Кравчук не исключал присоединения США к переговорам по урегулированию на Донбассе; глава украинской делегации в ТКГ считает, что Вашингтон сможет помочь влиятельностью.

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