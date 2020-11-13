Кравчук назвав передумову для зустрічі Зеленського і Путіна

Український "План спільних дій" з урегулювання на Донбасі може стати передумовою для зустрічі президента Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Зустріч можлива в рамках нормандського формату.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

"Я сказав, що це ("План спільних дій", - ред.), є, серед іншого, передумовою. А сам план має більш широку задачу - забезпечення досягнення миру на Донбасі. Це глобальне завдання для нас", - зазначив Кравчук.

За його словами, для вирішення цього завдання необхідна зустріч "нормандської четвірки" в Берліні. Він також зазначив, що на відеоконференції політичних радників 13 листопада стане зрозуміло, чи відбудеться саміт цього року.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що не всі проблемні питання між Україною і Росією можна вирішити в нормандському форматі, тому необхідно зберегти діалог з Путіним.

Він також стверджував, що веде обмежену комунікацію з Путіним, хоча вона має предметний характер.