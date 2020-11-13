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Кравчук назвал предпосылку для встречи Зеленского и Путина

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 13:32
Кравчук назвал предпосылку для встречи Зеленского и Путина Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинский "План совместных действий" по урегулированию на Донбассе может стать предпосылкой для встречи президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча возможна в рамках нормандского формата.

Об этом в интервью tsn.ua заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"Я сказал, что это ("План совместных действий", - ред.), является, среди прочего, предпосылкой. А сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас", - отметил Кравчук.

По его словам, для решения этой задачи необходима встреча "нормандской четверки" в Берлине. Он также отметил, что на видеоконференции политических советников 13 ноября станет понятно, пройдет ли саммит в этом году.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что не все проблемные вопросы между Украиной и Россией можно решить в нормандском формате, поэтому необходимо сохранить диалог с Путиным.

Он также утверждал, что ведет ограниченную коммуникацию с Путиным, хотя она имеет предметный характер.

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