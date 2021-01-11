Комітети Ради розглянуть питання відновлення трибуналів

Голова комітету Верховної ради з питань національної оборони, безпеки і розвідки Олександр Завітневич бачить загрозу деморалізації особового складу ЗСУ через вироки учасникам бойових дій. За його словами, особливо для офіцерів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали".

За його словами, за роки війни загинуло багато військовослужбовців, у всіх них були командири, які приймали певні рішення, найчастіше швидкі.

"Я переконаний, що прямого умислу на вчинення злочину командири не мали", - зазначив Завітневич.

Він повідомив, що зараз йде підготовка до створення військової поліції, яка повинна підвищити рівень дисципліни в армії. Також питання військових судів все ще залишається відкритим.

"Ми у співпраці з Комітетом з питань правової політики будемо більш детально його вивчати та вдосконалювати наше законодавство", - уточнив Завітневич.

Нагадаємо, у прокуратурі оцінили необхідність військових судів.

Зазначимо, за чотири роки в Міжнародний кримінальний суд направили 15 інформаційних повідомлень про злочини проти народу України.