ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Комітети Ради розглянуть питання відновлення трибуналів

Новость на русском → Київ, Понеділок 11 січня 2021 09:01
Комітети Ради розглянуть питання відновлення трибуналів Фото: Комітети парламенту (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Голова комітету Верховної ради з питань національної оборони, безпеки і розвідки Олександр Завітневич бачить загрозу деморалізації особового складу ЗСУ через вироки учасникам бойових дій. За його словами, особливо для офіцерів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали".

За його словами, за роки війни загинуло багато військовослужбовців, у всіх них були командири, які приймали певні рішення, найчастіше швидкі.

"Я переконаний, що прямого умислу на вчинення злочину командири не мали", - зазначив Завітневич.

Він повідомив, що зараз йде підготовка до створення військової поліції, яка повинна підвищити рівень дисципліни в армії. Також питання військових судів все ще залишається відкритим.

"Ми у співпраці з Комітетом з питань правової політики будемо більш детально його вивчати та вдосконалювати наше законодавство", - уточнив Завітневич.

Нагадаємо, у прокуратурі оцінили необхідність військових судів.

Зазначимо, за чотири роки в Міжнародний кримінальний суд направили 15 інформаційних повідомлень про злочини проти народу України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика трибунал Суд
NEWS
В Україні стався ще один землетрус
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин В Україні стався ще один землетрус
DAILY
Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали